Roccella (RC) – Presentazione del Libro “Denecia – autobiografia di una barca”

Condividi

Giovedì 28 giugno alle ore 19.00 nella pineta antistante la Direzione del Porto delle Grazie vi sarà la presentazione del Libro “Denecia – autobiografia di una barca” dell’autore Roberto Soldatini – violoncellista, famoso direttore d’orchestra e navigatore solitario.



Durante la presentazione l’autore spiegherà con esempi musicali il rapporto tra la musica e il mare, e come il navigare a vela ha cambiato il suo modo di interpretare la musica, suonando il suo violoncello Stradivari del 1714.



Roberto Soldatini nasce a Roma nel 1960. Dopo aver ricevuto una prima formazione musicale dal padre (prima tromba dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), ha studiato al Conservatorio della sua città natale, partecipando a diverse Master Class, tra le quali quella di Leonard Bernstein. A partire dal 1975 ha svolto un’intensa attività concertistica come violoncellista, tra cui: registrazioni radiofoniche, discografiche e televisive per la RAI e la RCA; concerto per il Papa, SS. Giovanni Paolo II (1983).



L’evento, organizzato da questa Sezione della LNI di Roccella e dal Circolo di Lettura ARAS di Roccella con la preziosa collaborazione della Soc. Porto delle Grazie, si inserisce all’interno delle manifestazioni previste dal programma “Meta Roccella”.

In attesa di incontrarvi, cogliamo l’occasione per per porre cordiali saluti.