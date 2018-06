Roccella Jonica (RC), venerdì inizia il primo Week-end filosofico con Pietro Montani

Condividi

“Il lavoro dell’immaginazione negli ambienti mediali” è il tema proposto da Pietro Montani, professore ordinario di estetica all’Università “La Sapienza” di Roma, nell’ambito del primo Week-end filosofico organizzato dall’Associazione Culturale Scholé di Roccella Jonica. L’appuntamento è nella sede di via Umberto I, al numero 106, a partire dalle ore 17 di venerdì 15 giugno. Montani proseguirà sabato mattina e pomeriggio e andrà avanti fino alla mattinata di domenica 17 giugno, riflettendo sul rapporto tra nuove tecnologie, immaginazione ed esperienza, in un percorso che mescola filosofia, estetica e antropologia.

«È un tema che coglie un aspetto particolarmente interessante della nostra vita quotidiana, immersa in un surplus di stimolazioni sensoriali e segnali d’ogni tipo e che ormai non può fare a meno di prolungare le sue capacità linguistiche, percettive e sociali attraverso l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione e interazione». Così i due coordinatori di Scholé, Alessandra Mallamo e Angelo Nizza, presentano l’argomento che sarà oggetto del primo ciclo di incontri.

Il programma dei Week-end filosofici proseguirà con altre quattro iniziative, tra fine giugno e settembre: «questa è anche una proposta concreta per allungare la stagione estiva a Roccella, all’insegna del mare e del pensiero», afferma Salvatore Scali, presidente di Scholé.

Il prossimo Week-end filosofico si svolgerà il 29, 30 giugno e 1 luglio e vedrà protagonista Gianfranco Borrelli, dell’Università di Napoli “Federico II”, che discuterà di “Soggettività e rivoluzione: Marx a confronto con Foucault”. Tutti i Week-end si svilupperanno da venerdì pomeriggio a domenica mattina; per partecipare, Scholé richiede una quota popolare di iscrizione finalizzata al sostegno dell’iniziativa. Ai corsiti sarà consegnato il materiale didattico più penna e quaderno in omaggio e, alla fine del seminario, sarà possibile ottenere l’attestato di partecipazione. Per conoscere meglio i relatori e i temi basta visitare il sito web www.filosofiaroccella.it oppure la pagina Facebook Filosofia Roccella Scholé.