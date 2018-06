Rizziconi – Grande Partecipazione al 1° Raduno regionale dei Chinesiologi

Condividi

L’incontro regionale dei chinesiologi, ha visto la partecipazione di tanti colleghi provenienti da ogni parte della regione. Si è svolto Sabato 16 Giugno, in Rizziconi, presso la struttura Planet sport. Per la prima volta la categoria dei laureati in scienze motorie si riunisce per discutere delle difficoltà in cui versa. L’Incontro è stato organizzato da un gruppo di giovani laureati che vuole ridare fiducia e dignità all’intera categoria. Tra i relatori che hanno preso parte al dibattito il Dott. Francesco Misiti, il Dott. Giorgio Lamberti, il Dott. Lorenzo D’amico, e il Dott. Lorenzo Dascola. Ad aprire l’iniziativa è stato il Prof Frank Nania, responsabile della struttura, il quale ha voluto rimarcare come l’esercizio fisico sia ormai considerato un presidio imprescindibile per la salute pubblica.

Il Dott. Francesco Misiti è stato il primo a rompere il ghiaccio tra i relatori, mostrando molto entusiasmo perché mai prima di allora in Calabria- ha affermato Misiti si è parlato di un tema cosi importante come la tutela e la valorizzazione del chinesiologo. Oltre a sottolineare la necessità che la categoria sia unità e pronta affinché si possa chiedere alle istituzioni la realizzazione di un provvedimento legislativo in grado di disciplinare tale figura. Dopo Misiti, a prendere la parola è stato il Dott. Lamberti, il quale ha manifestato grande soddisfazione per questa occasione di aggregazione e confronto- Lamberti ha evidenziato l’importanza del laureato in scienze motorie soprattutto in una società che va sempre più verso la sedentarietà; Inoltre, ha auspicato che in futuro si potranno istituire anche in Calabria le palestre della salute sotto la guida di un professionista delle scienze motorie. A seguire, l’intervento del Dott. Lorenzo D’Amico che si è concentrato sulle criticità e la mancanza di tutela professionale da parte delle istituzioni, ciò favorisce una maggiore presenza di tecnici di federazione che si sostituiscono totalmente al chinesiologo.

Ed infine a chiudere gli interventi è stato il Dott. Lorenzo Dascola che ha relazionato su alcune proposte fattibili per il reclutamento dei docenti di educazione motoria. Dascola , ha affermato che bisogna considerare l’educazione motoria con le dovute ore di lezione come una normale disciplina scolastica. Alla fine grande entusiasmo da parte dei partecipanti che hanno ricevuto gli attestati di partecipazione a questo evento storico. La categoria dei laureati in scienze motorie oggi più che mai vuole rialzare la testa e chiedere a chi di dovere ciò che gli spetta di diritto.