Rinnovate cariche elettive Associazione Nazionale Del Fante

S’è svolta nei giorni scorsi l’elezione per il rinnovo delle cariche elettive della Sezione Provinciale di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Del Fante.

Alla carica di presidente è stato confermato il Dott.Gennaro Cortese, ufficiale di complemento in congedo.

L’associazione è apolitica ed apartitica, di carattere eminentemente patriottico, morale e culturale, senza fini di lucro. Le sue finalità principali sono : l’amore e la fedeltà alla Patria; la glorificazione dei fanti caduti nell’adempimento del dovere, perpetuandone la memoria; l’esaltazione delle glorie dell’Arma; il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà che devono unire i fanti in congedo di qualsiasi grado e condizione, nonché dei vincoli fra tutti i fanti in congedo e quelli in servizio; l’assistenza ai soci; la collaborazione con le altre Associazioni d’Arma; la promozione e la costituzione di circoli culturali, ricreativi, sportivi e umanitarie.

I Soci dell’Associazione sono:effettivi,benemeriti,onorari,patronesse,amici del Fante e collettivi.

L’organo ufficiale dell’Associazione è il periodico “IL FANTE D’ITALIA”

Sono stati eletti vice presidente : Dott. Chindemi Francesco.

Segretario: Prof.Giuseppe Iannò.

Cassiere Economo: Dott. Andrea Putorti