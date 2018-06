Rende (Cs) – Prosegue l’intervento di ammodernamento delle periferie

Condividi

Un lavoro importante, non si interveniva sulla località di Nogiano dall’anno 1996. Solo dopo 22 anni, operai e tecnici del Comune di Rende, coadiuvati dagli uffici competenti guidati dall’assessore ai Lavori Pubblici, Pino Munno, hanno avviato lavori di ammodernamento della zona rurale, rifacendo l’intero manto stradale e apportando ulteriori interventi di manutenzione e pulizia delle cunette.

Grazie ad un preciso e accurato lavoro di programmazione delle esigenze territoriali da parte dell’amministrazione comunale, lavori strutturali di efficientamento delle strade stanno interessando tutto il territorio rendese, soprattutto le periferie. Certamente questa è una pianificazione non di semplice portata per un ente comunale in predissesto economico eppure, ad oggi, si è riusciti a rimettere mani sulle periferie abbandonate della città, sulle quali, in alcune, si era lavorato soltanto 30 anni fa. La notizia dell’avvio del Programma di Sviluppo Rurale è stata annunciata già da qualche tempo dal sindaco Marcello Manna di concerto con l’intera Giunta Comunale. “Riqualificare anche e soprattutto le periferie di un Comune importante come il nostro, credo sia prerogativa importante. Non è stato affatto semplice ma siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti necessari per poter riqualificare la nostra città. Abbiamo avviato i lavori di ammodernamento durante i mesi primaverili e, questi, stanno continuando, interessando, per la prima volta, tutte le nostre contrade. Da qui a breve, tutte saranno riqualificate e riammodernate. Tengo a precisare che, finalmente, sotto la guida del sindaco Manna, si sta lavorando egregiamente e serenamente”. Queste le considerazioni dell’assessore Pino Munno. Altrettanto soddisfatto il primo cittadino di Rende: “la riqualificazione delle aree degradate sancisce un’importante momento storico per il territorio rendese. nessuna amministrazione precedente aveva pianificato attività di ammodernamento nelle zone di Cucchiano, Frattini, Monticello e Nogiano. Il progetto mira alla messa in sicurezza e al miglioramento funzionale della viabilità del comune di Rende anche attraverso interventi di manutenzione e pulizia delle strade. Inoltre, al fine di migliorare la sicurezza di percorrenza lungo la viabilità esistente, stiamo provvedendo a ripristinare la segnaletica stradale orizzontale. Siamo già intervenuti su Commenda. Nei prossimi giorni, la segnaletica, sarà ripristinata su Roges e, per tutto il territorio rendese.