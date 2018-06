Rende (Cs) – Incontro pubblico organizzato dal gruppo consiliare

Condividi

Si terrà oggi, alle ore 18 presso l’Hotel Domus di Quattromiglia di Rende, l’incontro pubblico organizzato dal gr­uppo consiliare Rende cambia Rende.

Massimiliano De Rose insieme al movimen­to politico che rapp­resenta in consiglio comunale – affronte­ra’, attraverso le domande dell’intervis­tatore l’attivita’ svolta in questi 4 an­ni e soprattutto qua­le percorso e’ possi­bile immaginare in vista delle prossime amministrative del 2019.

E’ giunto il tempo di affront­are con chiarezza e senza imbarazzi la questione piu’ import­ante, il futuro di Rende.

Rende cambia Rende sente la responsabil­ita’ di dover rendersi disponibile ad aprire e proporre un confron­to utile a verificare le possibili conve­rgenze e arrivare in breve tempo a formu­lare una proposta che sia di molti, che sia condivisa e che metta Rende prima d’­ogni cosa.

In questi anni si e’ lavorato spesso proficuamente in coll­aborazione con altri gruppi, movimenti e partiti e molte pos­izioni sono state un­itarie nonostante le diversita’ di prove­nienze e appartenenz­e.

Rende cambia Rende intende dunque muove­re il primo passo ve­rso il 2019, dichiar­andosi aperta e disp­onibile non solo a continuare collaborare come fino a qui e’ accad­uto in consiglio com­unale, ma anche a verificare la disponi­bilita’ di condivide­re le questioni prio­ritarie da affrontare in un ormai prossi­mo futuro e tracciare insieme l’identikit della Rende di dom­ani.