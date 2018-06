Rende, avviata iniziativa promozionale con Unical  “ComUnical”

Condividi

Comune di Rende e Università della Calabria ancora una volta insieme per

la condivisione di iniziative utili allo sviluppo del territorio.

Nasce “ComUnical”; il progetto mira a valorizzare le eccellenze cittadine

attraverso la creazione di una rete di supporto agli operatori

commerciali che decideranno di inserire promozioni dedicate agli

studenti dell’Università della Calabria.

Giorno 16 alle ore 12:00, presso la Stube Paulaner – Via Silvio

Pellico, 36 – Rende – Il Sindaco di Rende Marcello Manna,

l’assessore alle Attività Produttive e al Commercio Domenico Ziccarelli,

il Pro-rettore Luigino Filice e il Dottor Fulvio Scarpelli dell’Unical

presenteranno i dettagli dell’iniziativa che mira, tra l’altro, a creare

maggiore sinergia istituzionale tra l’Ateneo e la Città di Rende.

Gli studenti iscritti all’Università della Calabria, infatti, non

soltanto potranno godere di una serie di agevolazioni e sconti per gli

acquisti effettuati presso gli esercizi commerciali della città che

aderiranno all’iniziativa, ma avranno a loro disposizione un portale da

consultare per orientarsi in città, trovare informazioni utili su negozi

e attività commerciali convenzionati.

Al contempo, gli esercenti potranno avere a loro disposizione una

vetrina virtuale in cui inserire promozioni ed eventi in corso.

“L’Università – ha sottolineato l’assessore Ziccarelli – è una

importante eccellenza per tutto il territorio. Noi come Comune dobbiamo

gettare le basi per rendere ancora più accogliente questa città per gli

studenti, molti dei quali sono fuori sede. Si tratta di un primo

tassello in direzione di una maggiore sinergia con l’Unical che porterà,

a breve, anche all’istituzione di una delegazione del Comune all’interno

del Campus.” Per tutte le altre informazioni https://comunical.org