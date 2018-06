Reggio Calabria – UilTemp presenta la proposta “Metro” a Palazzo Alvaro

Condividi

Prosegue l’attività sul territorio della Uil, venerdì 29 Giugno alle ore 16:30 sarà la volta della presentazione alla cittadinanza dell’iniziativa denominata “Metro”elaborata dal gruppo dirigente della UIL Temp di Reggio Calabria.

In questo momento di crisi economica e sociale che il nostro territorio sta attraversando – afferma il Segretario Provinciale UilTemp Stefano Princi – la nostra categoria sindacale vuole rimettere al centro il tema dell’occupazione, per questo nasce Metro: con l’intento di valorizzare i vecchi mestieri e scoprirne dei nuovi, attraverso la formazione professionale.

Un progetto che nasce proprio dallo studio relativo ai bisogni delle fasce deboli dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, che fotografa un alto indice di disoccupati ed inoccupati.

Metro – prosegue il segretario Princi – rappresenta un progetto di formazione e orientamento integrato con l’ente pubblico, con lo scopo di progettare e realizzare interventi formativi finalizzati allo sviluppo ed alla valorizzazione del cosiddetto capitale invisibile, con la possibilità per i soggetti sopra indicati di usufruire di un indennità di frequenza strumentale al sostegno al reddito, durante il periodo di formazione.

L’appuntamento promosso dalla UilTemp è stato sposato dalla segreteria confederale della Uil e da diversi enti, realtà associative, singole personalità e rappresentanti della società civile.

L’iniziativa che si svolgerà presso Palazzo Alvaro sarà presieduta dal Segretario Confederale della Uil di R.C. Nuccio Azzarà, mentre a relazionare saranno il Segretario provinciale UilTemp Stefano Princi e la componente della segreteria provinciale Giovanna Russo, a concludere i lavori sarà il Segretario Nazionale UilTemp Gianvincenzo Benito Petrassi.

Parteciperanno, all’iniziativa, il Sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, Francesco Barreca Coord. Scienze e Tecnologie Alimentari Dip. Agraria Universita’ Mediterranea, Ninni Tramontana Presidente Camera di Commercio ,Stefano Poeta Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Reggio Calabria, Flaviana Tuzzo Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro Reggio Calabria, Giuseppe Nucera Presidente Confindustria Reggio Calabria, Samuele Furfaro Presidente Confindustria Giovani Reggio Calabria, Salvatore Ascioti Presidente Confartigianato Reggio Calabria, Agostino Siviglia Garante Diritti Detenuti Reggio Calabria.

Siamo convinti che oggi più che mai, conclude il segretario provinciale della UilTemp Stefano Princi, il sindacato abbia la funzione storica oltre che di tutelare e rappresentare i lavoratori anche di costruire e proporre misure utili rivolte in particolare agli ultimi e ai più deboli, affinchè ci si possa presentare dinanzi alla società come un agente reale di cambiamento che risponde alle esigenze e ai bisogni nuovi di questo periodo.