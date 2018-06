Reggio Calabria – Tris di tappe prima del finale al cinema San Nicola

Condividi

Dopo un anno di lavoro, workshop e incontri nei borghi più belli della Calabria, “Fuori campo” sta per segnare le ultime tre tappe prima del gran finale. Il primo appuntamento è fissato per sabato 9 giugno a Serra San Bruno nella sede dell’associazione “Il Brigante” alle ore 17:30. Si proseguirà il giorno dopo, 10 giugno, alle 17:30 al teatro comunale della Marina di Badolato con un ospite senior di tutto rispetto: Giovanni Turco, attore calabrese di lungo corso. L’ultimo appuntamento è, invece, per martedì 12 giugno a Longobucco, alle ore 18, alla sala convegni dell’ex convento dei francescani con il regista Gianluca Gargano (il suo ultimo film “Rapiscimi” è stato girato proprio in Calabria), che sarà ospite dell’evento.

Venerdì 15 giugno, alle ore 19:30, il cinema San Nicola ospiterà la serata conclusiva di “Fuori campo”; insieme ai membri di Rete cinema Calabria (Rcc), che racconteranno la loro esperienza nei borghi calabresi, saranno presenti anche nomi importanti del panorama cinematografico italiano.

Dieci borghi, dieci appuntamenti diversi (da Alessandria del Carretto a Fagnano, da Longobucco a Marina di Badolato, Mesoraca, Santa Severina, Oriolo, Aieta, Serra San Bruno, Spadola) che hanno portato i professionisti del cinema calabrese a confrontarsi con realtà molto distanti dalla Settima arte. Rete cinema Calabria è riuscita a oltrepassare il muro che separa le piccole realtà della nostra regione da un universo fatto di storie, suggestioni, sogni e cinema. Questo grazie all’impegno delle amministrazioni comunali coinvolte che hanno mostrato grande sensibilità rispetto ai programmi e ai dibattiti proposti per “Fuori campo”, un nome scelto non a caso e che riassume il senso di un’iniziativa che ha cercato di portare la Settima arte fuori dai circuiti convenzionali.

RETE CINEMA CALABRIA (RCC)

L’associazione Rete Cinema Calabria è stata creata da un gruppo di giovani autori calabresi, registi e tecnici della produzione audiovisiva per dare voce a tutti coloro i quali pensano che la condivisione ed il confronto non possano che giovare al settore e, soprattutto, all’economia dei luoghi di provenienza. La Rete mira a divenire un vero e proprio punto di riferimento per chi voglia produrre cinema in Calabria.