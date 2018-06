Reggio Calabria – Tripodi: “Differenziata, portare avanti proposta di Forza Italia”

Condividi

«Avviare la raccolta differenziata a Reggio Calabria è una necessità, tuttavia la metodologia scelta dall’Amministrazione comunale non appare adeguata alle esigenze della città».

Lo afferma Maria Tripodi deputata di Forza Italia, accogliendo l’appello lanciato dagli azzurri reggini a sostegno dell’idea progettuale proposta da Nuccio Pizzimenti dirigente del coordinamento provinciale enti locali di Forza Italia della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

«Quella a cui si sta assistendo nel pieno centro storico di Reggio, e non solo, è una vera e propria emergenza sanitaria. È inconcepibile che il cuore della città sia invaso di mastelli, sacchi e spazzatura. Occorre dare un aspetto diverso e per farlo necessita un cambiamento drastico della modalità della raccolta dei rifiuti. È chiaro che il sistema “porta a porta” non è adeguato ad un centro storico degno di questo nome».

L’esponente azzurra, incalza l’amministrazione piddina abbracciando favorevolmente la proposta “Idea Progetto Raccolta DifferenziAMOla 2.0” che sarà presentata a breve dal gruppo locale del partito forzista.

«Un’idea che trovo appropriata per risolvere una problematica che, oltra a dare una pessima immagine della nostra città ai tanti turisti che già hanno scelto Reggio e che verranno nei mesi estivi, rappresenta un disagio enorme per i cittadini costretti a dover assistere all’attuale scempio. Forza Italia, in tal senso, sta compiendo i passi giusti – ha concluso la Tripodi – per dare risposte concrete al fine di risolvere e non tamponare il problema, realizzando a Reggio Calabria un sistema di raccolta tecnologicamente avanzato e al passo con i tempi e non con dei mastelli che, oltre a deturpare l’immagine della città, non hanno efficacia».

In tal senso si attende anche la risposta al quesito posto da Pizzimenti al sindaco Giuseppe Falcomatà, a garanzia della salute pubblica, sulla salubrità dei mastelli lasciati h24 sui marciapiedi.