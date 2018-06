Reggio Calabria, raccolta di poesie “Inchiostro blu di luna. Una parabola d’amore”

Condividi

Il 27 giugno alle ore 16:30 presso la Villetta De Nava della Biblioteca comunale di Reggio Calabria, l’associazione NAOS Arte&Cultura presenta l’ultima raccolta di poesie dal titolo “Inchiostro blu di luna. Una parabola d’amore” del suo vicepresidente, Eleonora Maria Barbaro (in arte Negr Art). Con questo appuntamento culturale NAOS conclude ufficialmente il progetto “Donnamare”, una rassegna espositiva di pittura e fotografia allestita al Castello Aragonese fino al 20 giugno, e che ha messo bene in evidenza l’indissolubile legame tra la figura femminile e il suo elemento per antonomasia: l’acqua. Questo legame è approfondito dalla poetessa, tradotto nell’amore assoluto ed eterno tra la luna e il mare, come lascia trapelare il titolo della silloge. Silloge premiata un anno fa a Catania per il premio “Pietro Carrera”, organizzato dall’Accademia Il Convivio. Relazionerà sul testo il responsabile dell’omonima casa editrice, il dott. Giuseppe Manitta e interverrà sullo stesso lo scrittore Domenico che ha curato la prefazione. Medierà l’incontro la poetessa Cinzia A. Messina e fotografo ufficiale dell’evento sarà Alessandro Gallo ( presidente di NAOS).