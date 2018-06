Reggio Calabria – Prosegue percorso itinerante del Laboratorio Patto Civico

Condividi

Prosegue il percorso itinerante del Laboratorio politico Patto Civico, iniziato con l’incontro tenutosi lo scorso mese nel salone della Chiesa dell’Itria.

La prossima assemblea si svolgerà lunedì 25 giugno, alle ore 18,00, presso il Salone parrocchiale di Santa Caterina, per continuare a conoscere il sentire del territorio, ascoltando ed accogliendo le richieste dei suoi abitanti, fondamentali per la costruzione di un cammino comune che favorisca la crescita di amministratori ed amministrati.

Tutti sono invitati a partecipare, in particolare i residenti nei quartieri di Santa Caterina, San Brunello e Vito: è questo il momento di passare la parola ai cittadini che, sempre più consapevoli del ruolo da loro rivestito per la costruzione di una città migliore, non rinuncino a far sentire la propria voce, ad offrire il loro contributo.

L’intento del Laboratorio è quello di acquisire una maggiore conoscenza delle problematiche e dei bisogni, per condividere insieme possibili soluzioni e buone pratiche di partecipazione attiva.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “Tante agorà in una sola città” – Costruiamo insieme la Città Metropolitana”.