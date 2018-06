Reggio Calabria -Presentazione del progetto per il recupero della Stele Parallelo 38

Condividi

Presentazione del progetto per il recupero della Stele Parallelo 38 e che avrà luogo giovedì 7 giugno alle ore 11.00 presso la Sala del Palazzo Corrado Alvaro in Reggio Calabria

La Società Dante Alighieri – Comitato di Reggio Calabria – ha inserito nel programma delle proprie iniziative volte a promuovere approfondimenti culturali e valorizzazione del territorio il recupero del monumento della Stele Parallelo 38.

Il monumento è sorto per la lodevole e lungimirante intuizione dell’indimenticabile Giuseppe Reale, già deputato al Parlamento nazionale, Sindaco della città e instancabile motore della vita culturale reggina. Nel settembre del 1987, in occasione del Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri, organizzato per l’appunto a Reggio Calabria dall’on. Reale, si provvide a porre in opera il notevole manufatto che, artisticamente realizzato dal maestro Michele Di Raco e in collaborazione con il Rotary Club Reggio Calabria, venne definitivamente collocato nella località di Bocale.

L’opera, nella sua simbolica rappresentatività, costituisce una immagine allegorica di Pace, Solidarietà e Fratellanza tra i popoli. Discende da esso, difatti, la visiva rappresentazione di unione di civiltà diverse, unificabili mediante il richiamo alle città che in esso trovano collocazione quali Reggio Calabria, Atene, Smirne, Seul, San Francisco e Cordova, raffigurate appunto nei sei grandi medaglioni che sono parte dell’opera.

I medaglioni, esposti impietosamente alle ingiurie del tempo, si presentano in evidente stato di degrado: l’esposizione agli agenti atmosferici ed alla salsedine e l’incuria degli uomini li hanno in alcuni casi segnati e in altri portati quasi alla completa distruzione. Recuperare l’integrità del monumento significa innanzi tutto riprendere i valori che stanno alla base della sua realizzazione, che vanno al di là della sua consistenza materica, ma anche pervenire alla consapevolezza che la cura e la passione per la cultura e per l’arte vanno quotidianamente nutriti e ravvivati con un impegno non occasionale di azioni concrete.

È questo, dunque, l’intendimento del Comitato reggino Dante Alighieri: provvedere al restauro del monumento che le insidie del tempo hanno deteriorato e rilanciarne la rappresentatività elevandolo a definitivo simbolo di pace, in una sempre più estesa concezione di internazionalizzazione dei rapporti tra i popoli, in un rimarcato desiderio di Pace universale.

Durante la conferenza stampa, alla presenza del Maestro Di Raco, sarà illustrato il progetto di restauro da parte del Presidente del Comitato reggino della Dante, prof. Angelo Vecchio Ruggeri, del coordinatore scientifico del progetto, prof. Franco Prampolini del Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e del coordinatore tecnico, ing. Antonino Scopelliti.

Il Comitato reggino della Società Dante Alighieri intende così riprendere lo spirito del Convegno del 1987, proponendosi di attivare, anche attraverso la collaborazione di quanti ne condividano le motivazioni, le risorse materiali e intellettuali necessarie per portare a compimento il restauro integrale del monumento e la sua rivitalizzazione in quanto simbolo positivo di pace per l’intera città.