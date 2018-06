Reggio Calabria – Presentazione del Meeting DRV 2018

Condividi

Venerdì 8 giugno 2018, alle 16.30, presso la sala “Piazza Paolo Orsi” del Museo Archeologico di Reggio Calabria, si svolgerà la conferenza stampa durante la quale sarà presentato il Meeting DRV 2018 e saranno illustrate le importanti ricadute dell’evento sul turismo della Calabria.

La Regione Calabria si è infatti aggiudicata l’opportunità di ospitare il Convegno internazionale della Deutscher ReiseVerband (DRV) – per la prima volta in Italia – che si svolgerà a Reggio e a Scilla dal 10 al 14 ottobre 2018. Si tratta di uno degli appuntamenti in ambito turistico più prestigiosi d’Europa, alla sua sessantottesima edizione – che ogni anno si tiene in una destinazione turistica considerata di grande interesse per lo sviluppo di nuovi mercati – che porterà in Calabria circa 600 tra i massimi stakeholder del settore turistico tedesco, dai tour operator alle agenzie di viaggio, alle compagnie aeree.

Il Meeting consentirà alla Regione, che ospita l’evento, e all’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) di utilizzare tutti i canali messi appositamente in campo dalla Federazione del turismo tedesco per lanciare input alla promozione della destinazione Calabria.

Alla conferenza prenderanno parte il presidente della DRV, Norbert Fiebig, il direttore esecutivo di ENIT, Giovanni Bastianelli, eil presidente della Regione Calabria, Mario Gerardo Oliverio, che con l’occasione presenterà le strategie dell’Ente in merito allo sviluppo turistico della Calabria.

Durante la conferenza interverranno, per i saluti ai giornalisti presenti, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria; Carmelo Malacrino, direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria; Antonio Tramontana, presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria.