Reggio Calabria, presentazione del libro di Marina Neri e Francesco Briganti

RIZES, Associazione culturale di promozione del territorio della Calabria, è lieta di annunciare che giovedì 7 giugno sarà madrina di un evento legato alla pubblicazione di un libro “Un’ amicizia strampalata – Storia d’amore al tempo delle chat”. Libro scritto a quattro mani da una reggina Marina Neri e da Francesco Briganti, napoletano per nascita, toscano di adozione, che hanno unito le loro penne dando vita ad una storia in cui sentimenti, luoghi, paesaggi della nostra terra vengono esaltati in una trama attuale, coinvolgente il virtuale ed il reale. Un libro dove magistralmente viene fuori la vita, l’amore con le sue molteplici sfaccettature. Giovedì 7 giugno 2018 alle ore 18 presso l’ A Gourmet L’ Accademia, grazie all’ospitalità dello chef Filippo Cogliandro, Rizes terrà a battesimo l’opera insieme agli autori. L’ evento è aperto a tutti.