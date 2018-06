Reggio Calabria – Presentazione CorriKiwanis 2018 #UnParcoPerTutti

Condividi

Domani giovedì 28 giugno alle ore 11.00, presso la Sala conferenze della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della CorriKiwanis 2018 #UnParcoPerTutti, prima edizione della manifestazione sportiva di solidarietà promossa dal Kiwanis Club di Reggio Calabria, nell’ambito dei festeggiamenti per il quarantesimo anno dalla sua fondazione, inserita nel programma dell’Estate Reggina 2018, prevista per domenica 1 luglio sul Lungomare Falcomatà.

Una giornata di sport e solidarietà con area giochi per bambini, mini tornei di basket, esibizioni e lezioni di prova di spinning, animazione musicale e passeggiata ecologica. Il ricavato delle donazioni e delle iscrizioni sarà devoluto in favore della Piccola Opera Papa Giovanni Onlus per la realizzazione del primo Parco inclusivo integrato per i bambini della città di Reggio Calabria.

L’ASD ATLETICA OLYMPUS e la presidenza regionale della FIDAL CALABRIA sono i partner sportivi di questa iniziativa che vedrà impegnati numerosi atleti provenienti da ogni parte in una gara competitiva da 10km riservata ai soli tesserati e in una gara non competitiva da 2,5km aperta a tutti gli amatori, sportivi e appassionati lungo un tracciato che si articolerà sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria nel tratto compreso tra la scala monumentale e le terme romane, per una distanza in linea di 1250mt a circuito (competitiva: 4giri completi, non competitiva: 2 giri completi). Condividendo finalità e spirito della iniziativa l’Amministrazione Comunale ha accordato piena collaborazione alla manifestazione, divenendo partner dell’evento sportivo di solidarietà che é stato così inserito nella programmazione della Estate Reggina 2018.

Ulteriori dettagli dell’iniziativa saranno illustrati durante la conferenza stampa di domani giovedì 28 giugno alle ore 11.00, presso la Sala conferenze della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, alla presenza della Città Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Consigliere delegato Giovanni Latella, del Presidente del Kiwanis Club di Reggio Calabria Natale Praticò, del Presidente della A.S.D. Atletica Olympus Pasquale Latella e del Presidente regionale F.I.D.A.L. Calabria Ignazio Vita.