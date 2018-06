Reggio Calabria – Pomeriggio con “scrittori in erba”

Condividi

Bellissimo pomeriggio ieri presso la gelateria Cesare dove Il libro scritto dagli alunni della 5.a A e della 5.a B dell’Ic Falcomatà di Archi ė stato omaggiato al maestro gelatiere Davide Destefano.

Dal titolo “Una crociera da … “Sogno”, il volumetto – scrive la docente e scrittrice Teresa Zaccuri – “è un orgogliosissimo tentativo, da parte degli alunni, di approcciarsi alla scrittura creativa, sperimentando un modo tutto nuovo, leggero e alla loro portata, per “fare”, per produrre.

Ne è venuto fuori un racconto fantastico, dove l’immaginazione dei ragazzi si è potuta scatenare in totale libertà e senza schemi alcuni. Prendendo come spunto parte dell’ Odissea, questa è stata capovolta, brevemente e stranamente reinventata, trasmigrata dal mito ai nostri giorni, manipolata a tal punto da incontrare, in un breve viaggio in luoghi reali-immaginari, una Penelope (moglie di Ulisse) protagonista un po’ mattacchiona che arriva addirittura sul lungomare al chioschetto verde

( illustrato da un grazioso disegno), per degustare un gelato al bergamotto di Reggio Calabria. Quindi Davide Destefano, appresa la notizia dalla maestra tramite i social ,ha invitato le due classi per un piccolo gelatino e una mini lezione sulla produzione. L’artigiano ha poi spiegato l’importanza di consumare solo dolci e gelati artigianali preparati con cura e grande professionalitá tutti i giorni, proprio come fanno i maestri di APAR,l’associazione pasticceri reggini orgoglio della nostra città. Grazie a tutti per averci dato una grande emozione.