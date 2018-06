Reggio Calabria – Paola Lemma su Villa Aurora

Condividi

VILLA AURORA NON PUO’ E NON DEVE ESSERE MESSA IN VENDITA E TRATTATA COME UNA QUALSIASI ATTIVITA’COMMERCIALE!

LA CITTADINANZA FEMMINILE DI REGGIO CALABRIA NON LO ACCETTA!

Cosi esordisce Paola Lemma come donna, come cittadina di Reggio Calabria e come Commissaria Provincialedell’UDC.

Villa Aurora nasce nel 1966 e da allora è sempre stata il fiore all’occhiello della ostetricia e ginecologia e il punto nascita per eccellenza.

Oggi, per politiche e amministrazioni scellerate, Villa Aurora non può venire meno o meglio, non può venire meno il servizio, da sempre offerto, alle donne reggine e della provincia.

Villa Aurora dovrà continuare ad occuparsi della salute della donna per tutta la vita della stessa: dall’adolescenza, passando per l’età della fertilità, fino alla menopausa!

E dovrà continuare ad esistere per consentire alle donne reggine e della provincia di scegliere dove partorire; per garantire quel diritto alla salute che, negli ultimi anni è stato sulla bocca di tutti, ma di fatto molto poco tutelato.

Mantenere in essere la struttura significa supportare il vicino Ospedale Riuniti, oramai al tracollo dove medici ed infermieri sono costretti a turni di lavoro estenuanti, a scapito della qualità del servizio ai pazienti.

Credo che impegnarsi attivamente per sostenere Villa Aurora, rappresenti una battaglia di civiltà a salvaguardia dell’interesse di una comunità ( quella reggina e della sua provincia) da troppo tempo dimenticata; anche l’unico punto nascita rimasto attivo che è quello di Polistena è al tracollo.

Ed allora preoccupiamoci di tutelare una clinica che sorge in pieno centro cittadino, in posizione strategica ed in riva allo Stretto!

Infine ma non da ultimo per importanza, attenzione particolare merita tutto lo staff di Villa Aurora ( medici, biologi, paramedici, inefermieri, ostetriche e maestranze tutte) che, superando mille difficoltà anche in momenti tristi e bui, sempre con il sorriso sulle labbra e con le braccia aperte per accogliere i pazienti, hanno continuato a scrivere con la loro grandissima professionalità la gloriosa storia della clinica e che vogliono, anzi, pretendono di continuare a prestare la propria opera.

Quindi agl acquirenti, si chiede, a gran voce,

1)di rispettare la gloriosa storia di Villa Aurora;

2) di rispettare il lavoro di tutto il personale della Clinica;

3) di ripartire proprio dalla storia e dalla grande famiglia del personale di Villa Aurora, perchè Villa Aurora possa tornare ad essere la struttura di eccellenza di sempre.

Così conclude Paola Lemma “ il mio impegno sarà quello di vigilare affinchè su Villa Aurora non si spengano i riflettori e perchè la vicenda si concluda realmente con una nuova “AURORA BOREALE.