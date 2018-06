Reggio Calabria – Mileto: “Bene il progetto del sistema di illuminazione pubblica” 

Condividi

“L’approvazione da parte della giunta comunale del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione pubblica della zona nord e nella zona sud, finanziato con fondi Pon Metro è sicuramente una buona notizia per la città”. Lo dichiara il delegato del sindaco Falcomatà alla pubblica illuminazione Antonino Mileto.

“Il progetto interessa i territori dei quartieri di Catona, Gallico, Bocale e Pellaro, prevedendo complessivamente il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica entro la fine dell’anno – dichiara Mileto – non si tratta di semplice manutenzione ma di una misura molto attesa che porta in città un sistema di impiantistica nuova, a risparmio energetico che migliorerà la diffusione della luce e la sicurezza, con un valore aggiunto nella riduzione dell’impatto ambientale”.

Mileto ricorda inoltre che questa misura si inserisce in un progetto complessivo che l’amministrazione Falcomatà, su indirizzo del sindaco, sta portando avanti in tutto il territorio per garantire sicurezza e abbattere i costi con vantaggi trasversali per i cittadini.

“Un ringraziamento ai progettisti interni del settore illuminazione comunale e ai funzionari che con grande impegno si stanno attivando per consentire di spendere in maniera efficace i fondi europei del Pon Metro” ha aggiunto il delegato alla pubblica illuminazione.

“Da parte nostra – conclude Mileto – continua il monitoraggio della rete e il lavoro di controllo h24 di un immenso territorio, non sempre le risorse anche umane sono sufficienti a coprire le segnalazioni, per questo ringrazio i cittadini attivi che con grande spirito di collaborazione evidenziano sprechi e disservizi aiutandoci a portare avanti il servizio”.