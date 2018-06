Condividi

Conferenza stampa presso la Federazione provinciale USB in Via D.Muratori 52 mercoledì 20 giugno 2018 alle ore 11:30

per presentare la manifestazione che si terrà a Reggio Calabria sabato 23 giugno per chiedere verità e giustizia per Soumaila Sacko e diritti sindacali e sociali per tutti.