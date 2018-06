Reggio Calabria – “Lo Zafferano di Motta San Giovanni”

Condividi

Ai nastri di partenza la diffusione del libro “Lo zafferano di Motta San Giovanni” di Carmelo Mallamaci e Luigi Modafferi, appena pubblicato. Entrambi agronomi, ma non solo. Carmelo Mallamaci, responsabile tecnico dei laboratori di pedologia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce insieme alla famiglia l’azienda Orfei, produttrice dello Zafferano a Motta San Giovanni ed è già Presidente dell’Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi. Luigi Modafferi ha associato alla ventennale esperienza professionale anche l’insegnamento di scienze e tecnologie agrarie presso istituti superiori di secondo grado ed un’attiva collaborazione con il Dipartimento di Agraria della stessa Università. Il coordinamento editoriale del libro è stato affidato al giornalista Demetrio Calluso, curatore di diverse pubblicazioni e rubriche specialistiche.

Un libro che ha trovato la sua fonte ispiratrice tra le risorse produttive delle colline di Motta San Giovanni, un contesto ideale per sviluppare la sempre più ricercata cultura enogastronomica e, soprattutto, del biologico a chilometro zero. Oggi, grazie all’azienda agricola Orfei, lo zafferano, una delle spezie più preziose al mondo, è diventato una eccellente risorsa per il suo territorio; un territorio che ha da offrire un potenziale storico-culturale da non sottovalutare, bensì da valorizzare per attirare quella categoria di turisti sempre in cerca di suggestivi patrimoni paesaggistici e di percorsi tematici che hanno la conoscenza della natura come fulcro.

Proprio questo è, infatti, anche l’obiettivo del libro: puntare una lente di ingrandimento su questa ricercata spezia per farne conoscere le peculiarità. Si passa da qualche informazione storica all’analisi del territorio in cui lo zafferano viene prodotto, alle tecniche colturali e all’illustrazione delle fasi per tutto l’anno del ciclo produttivo, dello sviluppo delle piantagioni. Tutto accompagnato da illustrazioni che ancor meglio introducono questo ambiente agricolo e mostrano questo fiore violetto tanto ricercato in cucina dai migliori chef.

L’evento di presentazione del libro si terrà il giorno 23 giugno alle ore 17.30, presso l’Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi (Via San Giovanni Teologo – Motta S.G.) e rientra anche in un progetto di formazione della Mallamaci Grandi Impianti, lieta di aver offerto il proprio supporto in uno dei settori in cui opera da anni quali quello dell’industria agroalimentare, intrecciata al mondo della ristorazione e della ricettività turistica.