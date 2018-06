Reggio Calabria, l’IC “Carducci-V. da Feltre” va in scena con “Miseria e Nobiltà”

“La promozione del successo formativo degli studenti di una scuola avviene nella misura in cui chi la dirige si preoccupa di curarne la formazione, nella visione complessiva del concetto di cultura. Musica, lettura, pittura, scrittura, movimento ed arte nel suo concetto più completo, rappresentano le componenti fondamentali”: a partire da tale presupposto, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, ne ha offerto una concreta dimostrazione con la manifestazione di fine anno svoltasi al Cineteatro Odeon.

Alunni, genitori e docenti in piena sinergia, a dimostrazione di quanto sostiene costantemente la Dirigente prof.ssa Manganaro, dal palcoscenico del cineteatro Odeon hanno proposto una rivisitazione di “Miseria e Nobiltà”.

La regia della prof.ssa Rosanna Ielo ha coordinato i lavori relativi alla rappresentazione teatrale “Miseria e Nobiltà”, piacevolmente inframmezzati dalle coreografie dirette dalla società di ginnastica “Virtus” di Carmen Lo Previte e Rina Albanese e dagli intermezzi comici di Pasquale Caprì.

Il coro della scuola “Mani bianche”, diretto dai professori Giuseppe Spanò, Gabriella Grassi, Italia D’Alfonso e Caterina Siclari, ha accompagnato tutta la serata durante la quale si è esibita la solista, ex allieva dell’Istituto, Cecilia Puccinelli.

L’orchestra, diretta dalla prof.ssa Elisabetta Papalia, è stata accompagnata dall’esibizione dei violinisti prof. Fulvio Puccinelli e prof. De Benedetto, del percussionista prof. Quattrone, del chitarrista prof. Condello, del sassofonista prof. Zuccalà, del bassista prof. Mazza, con l’arrangiamento di D. Siclari.

Dal punto di vista tecnico, assolutamente non meno importante di tutto il resto, un fondamentale contributo è stato offerto dalla prof.ssa A. Romeo, in qualità di aiuto fonico e da M. G. Compani, per il service.

La locandina è stata realizzata dalle esperte prof.sse V. Siclari e M. Sinicropi.

L’intero spettacolo è stato presentato dalla giornalista Eva Giumbo.

L’impegno di tutti coloro che sono stati coinvolti è stata la palese dimostrazione del pensiero della Dirigente dell’Istituto: “Solo chi è appassionato può appassionare, solo chi è intimamente interessato può interessare!” Lo spirito instancabile e l’energia indomabile di chi è a capo dell’Istituto Comprensivo, ha consentito all’intera Istituzione

di vivere un momento di crescita a partire dal quale si intendono proporre nuovi e più alti traguardi.

L’iniziativa ha coinvolto tutti i protagonisti, valorizzando risorse ed attitudini degli allievi ed offrendo occasioni di gratificazione assolutamente edificanti anche agli studenti che difficilmente vivono momenti di successo.

L’anno si è dunque concluso proprio con lo stesso spirito con il quale è stato vissuto per merito della Dirigente Rina Pasqualina Manganaro che con costanza ed attenzione osserva e si impegna a soddisfare i diversi bisogni formativi degli allievi per perseguire il principale degli obiettivi: il benessere psicofisico per tutti coloro che vivono la scuola!