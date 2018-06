Reggio Calabria, Liberi e Uguali: “Si al funerale del cassonetto!

Condividi

“La raccolta differenziata è un obiettivo di civiltà. Il porta a porta è l’unico strumento organizzativo logistico davvero efficace per raggiungere l’obiettivo “rifiuti zero” fissato dall’Amministrazione Falcomatà. Uno strumento che ha già funzionato in diverse città del mondo e d’Italia, che peraltro ha già dato importanti risultati in tutti i quartieri della Città, seppure con un fisiologico periodo di assestamento. Si vada avanti dunque, chiedendo la collaborazione dei cittadini in questa delicata fase di transizione, affinché il nuovo metodo organizzativo, messo in campo dall’Amministrazione comunale, sia abbracciato dall’intera popolazione reggina, che deve comprendere pienamente l’importanza strategica di uno strumento che è in grado davvero di incidere in maniera significativa sul decoro urbano, attraverso l’eliminazione definitiva dei cassonetti, ma anche nell’ottica del rispetto dell’ambiente e del risparmio in termini economici”. Lo scrive in una nota il direttivo di LeU Reggio Calabria commentando il recente avvio del sistema di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri del centro di Reggio Calabria.

“L’ottimo lavoro fin qui promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti ha già prodotto risultati davvero significativi. Basti pensare al contesto indecoroso in cui l’Amministrazione si è insediata ormai tre anni fa, quando la città era letteralmente seppellita dai rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata era ferma a percentuali irrisorie. In tre anni, grazie allo sforzo messo in campo dall’Amministrazione, che nel frattempo ha anche vinto il bando regionale per l’aumento della differenziata, bando messo in piedi dal settore ambiente regionale e dall’assessore Dr.ssa Antonella Rizzo , risultando il comune più finanziato dell’intera regione con ben sei milioni di euro, la raccolta differenziata ha raggiunto quasi il 50%, consentendo alla nostra Città di evitare l’aumento generalizzato disposto dalla Regione Calabria per le tariffe di conferimento negli impianti regionali, ed avvicinandosi, con questa ulteriore tranche avviata e con le prossime in programma, alla fatidica soglia del 65% di rifiuti differenziati, che consentirà di ridurre progressivamente le imposte comunali”.

“Differenziare dunque, oltre a garantire l’obiettivo del rispetto ambientale e della riduzione del rifiuto indifferenziato, consente anche di risparmiare. L’obiettivo è quello di considerare un rifiuto come una risorsa e non come un problema”. Si proceda dunque con fermezza e determinazione poichè questa è una battaglia di civiltà ,lunga sì, ma vittoriosa.