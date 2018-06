Reggio Calabria – Laganà: “Bene Giunta Regionale su valorizzazione dei Borghi”

Condividi

Bene il programma della giunta regionale della Calabria che ha approvato interventi pari a 100 milioni di euro per la valorizzazione dei borghi della Calabria queste le dichiarazioni di Francesco Laganà Consigliere Comunale a Calanna e Coordinatore Metropolitano di Reggio Calabria per Anci Giovani.

Gli interventi dei borghi da un lato e la destinazione di 15 milioni di euro per favorire le attività turistiche attraverso il recupero di unità abitative rispondono alle esigenze di ricettività che offrono importanti realtà del territorio Metropolitano dichiara Laganà e che si aggiungono ai 20 milioni destinati alla riqualificazione delle strutture turistico alberghiere.

Riteniamo fondamentale dichiara il coordinatore Laganà ripartire dalla valorizzazione delle piccole realtà territoriali che possono offrire enormi potenzialità.

Risulta allo stesso tempo necessario prosegue Laganà portare a compimento il percorso di attribuzione delle deleghe da parte della regione Calabria per la città Metropolitana di Reggio Calabria che tanto per il turismo quanto per la valorizzazione delle attività culturali può fare crescere e sviluppare in modo esponenziale l’intera regione Calabria.