Reggio Calabria – Incontro con l’artista russo Sergej Tikhonov

Condividi

Venerdì 22 Giugno ha avuto luogo, presso la Botteguccia di PietraKappa, l’incontro con l’artista russo Sergej Tikhonov. Sergej, che da dieci anni vive a Reggio con la moglie Laura, è originario di Mosca, dove ha appreso dai maestri locali l’arte preziosa dell’icona bizantina.

E proprio quest’arte che lega indissolubilmente fede e tecnica è stata svelata al folto ed interessato pubblico che ha ascoltato attentamente il racconto che Sergej ha fatto, partendo dalla tavola di legno fino ad arrivare al prodotto finito. Grazie a numerose diapositive e ad un linguaggio semplice, Sergej ha accompagnato l’uditorio in un mondo fatto di prodotti di origine naturale, lunghi tempi di lavorazione, passione e fede. Al termine della esposizione, Sergej ha poi mostrato alcuni dei suoi lavori più recenti che hanno, tra l’altro, impreziosito il recente Museo dei Santi Italo-Greci di Staiti. Infine si è dato a rispondere alle numerosissime domande del pubblico, toccando ulteriori punti di interesse del suo lavoro.

A conclusione, PietraKappa ha offerto un buffet di prodotti a base del prodotto più tipicamente reggino: succo, marmellata, miele, biscotti e liquore al bergamotto di Reggio Calabria, che hanno suggellato piacevolmente un nuovo momento di conoscenza del territorio e delle sue enormi potenzialità, come nella mission ormai consolidata di PietraKappa che, come sempre, aspetta i suoi amici al 40 di via Giudecca, accanto al tapis roulant, per una esperienza che associa gusto e cultura.