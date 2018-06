Reggio Calabria – Incontro con Annalisa Saccà autrice del volume “Storie del Sud”

Condividi

Sabato 23 giugno, alle ore 17:30, nella sala Convegni della Libreria – Museo “Culture”, via Zaleuco – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria incontra Annalisa Saccà, autrice del volume “Storie del Sud” edito da ilfilorosso. Con “Storie del Sud”, Annalisa Saccà, docente universitaria e scrittrice ma soprattutto un’emigrante del Sud, propone una raccolta di poesie divisa in tre parti: Storie del Sud, Familiares e Preghiere, tutte con illustrazioni fotografiche a fronte di Belenna Lauto (fatta eccezione per alcune foto indicate come personali). Occorre subito affermare che trattasi di una raccolta di poesie facilmente godibile anche per chi non è avvezzo a questo tipo di letture. Fortunatamente, la prima parte, forse la più bella, non ricalca pienamente il corsivo in premessa, dove il sud viene indicato come «una condanna e un privilegio» sull’onda di una certa letteratura che, specie negli ultimi tempi, indica il meridione come un posto mitologico, fuori dal tempo, con una storia e dinamiche sociali così pesanti da dover essere straordinari. Tutto ciò utile a spiegare il deficit di civiltà (e lavoro) che caratterizza il Mezzogiorno. Invece ricordo che tutti i luoghi hanno una storia specifica e sono a loro modo speciali. Le ferite e i dolori del Sud, sebbene siano logica conseguenza del passato, sono frutto del presente e non saranno certi gli emigranti, per necessità o scelta o comodità, a lenirli. Annalisa Saccà è Professore di lingua e letteratura italiana alla St. John’s University di New York. E stata anche fondatrice del Centro per lo sviluppo globale e Direttore del Master sullo Sviluppo Globale e Giustizia Sociale. Rappresenta la Santa Sede all’ONU nel comitato CEDAW (Eliminazione della discriminazione contro la donna) e nel Comitato CSW (Comitato sullo stato delle donne nel mondo). È autrice di numerosi volumi di poesia e saggistica. Tra i numerosi premi ricevuti si ricordano: “Pacem in Terris” dall’ Istituto Universitario internazionale, “Sapientia Mundi”, la Ellis Island Medaglia d’onore del Congresso americano.