Reggio Calabria – Incontro con Angelo Tonelli, grecista e filosofo

Il 28 giugno Angelo Tonelli proporrà proporre uno stage teorico-pratico sulle tracce dell’antica sapienza greca. L’appuntamento è alle ore 17 presso la sede dell’Associazione Universalia, in via Treviso 41, a Reggio Calabria.

Il programma prevede un’introduzione alla tradizione misterica greca e lo studio di testi di Eraclito, Parmenide, Empedocle in relazione con la sapienza orientale e lo sciamanismo. Brevi conferenze saranno alternate a pratiche di meditazione, respirazione, rilassamento e catarsi. Si chiuderà con una danza dionisiaca.

Il numero dei partecipanti è limitato, si prega pertanto di prenotare.

L’AUTORE

Angelo Tonelli è tra i massimi studiosi e traduttori italiani di classici greci. Alla più che trentennale attività di studio e ricerca affianca quelle di performer, regista e attore teatrale, poeta, trainer di ricerca del sé.

Tra le numerose pubblicazioni si ricordano:

Edizioni di classici: Oracoli caldaici, Coliseum 1993 – Rizzoli 1995 – Bompiani 2016; Eraclito, Dell’Origine, Feltrinelli 1993 e ristampa riveduta 2005; Properzio, Il libro di Cinzia, Marsilio 1993 (4 edizioni); T. S. Eliot, La Terra desolata e Quattro Quartetti, Feltrinelli 1995 (6 edizioni, con ristampa riveduta per il 2005); Seneca, Mondadori 1998; Zosimo di Panopoli, Coliseum 1988, Rizzoli 2004.

Di recente pubblicazione: Sulle tracce della Sapienza,Moretti e Vitali editore 2009; il primo volume, Parmenide Zenone, Melisso, Senofane di Le parole dei Sapienti, in sette volumi per Feltrinelli; Sperare l’insperabile. Per una democrazia sapienziale, Armando 2010; l’edizione Bompiani con testo greco a fronte di Tutta la tragedia greca già pubblicato con Marsilio (2011); Le lamine d’oro orfiche con Tallone editore (2012); Eleusi, Orfismo. Misteri e tradizone iniziatica greca, Feltrinelli 2015; Seminare il possibile: democrazia e rivoluzione spirituale, Alboversorio 2015; Guardare negli occhi la Gorgone: piccolo vademecum per attraversare le paure, Agorà 2016; Sulla Morte: considerazioni sul possibile Oltre, Le parole 2017.