Reggio Calabria – Importante traguardo raggiunto dal comune di Scido

In data 21-05-2018 è transitato in ANPR. Secondo Comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria e secondo dell’intera Regione Calabria.

Il Sindaco di Scido, Dott. Giuseppe Zampogna, esprime il suo compiacimento per l’ulteriore importante traguardo raggiunto dal proprio Comune ed in particolare dal responsabile dell’ufficio anagrafe, Geom. Angelo Battista, che continua a dimostrare notevole professionalità, competenza e dedizione al proprio dovere.

A.N.P.R.: Anagrafe nazionale della Popolazione residente, è un progetto complesso che si attua attraverso un piano di graduale subentro, secondo il quale ciascun Comune trasferirà la propria anagrafe in quella nazionale, processo che consentirà a ciascun cittadino dii ottenere in qualsiasi Comune d’Italia (subentrato) di ottenere il rilascio delle certificazioni in qualsiasi Comune si trovi.

Inoltre verrà snellita e accelerata la conclusione della registrazione anagrafica in materia di trasferimento di residenza.