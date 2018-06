Reggio Calabria, Imbalzano: “Caduta di alberature, è il momento di intervenire”

Condividi

“E’ insopportabile assistere all’indolente inerzia dell’Amministrazione Comunale di Reggio di fronte alla continua e incessante caduta di alberature tanto all’interno del Centro Storico cittadino, tanto nelle periferie nord e sud della Città.

Ultima in ordine di tempo è l’ennesima caduta di alberatura, solo per fortuna senza conseguenze a cose o persone, presso la via Demetrio Tripepi nelle adiacenze del Distretto Sanitario dell’ASP 5 di Reggio Calabria,

La domanda che poniamo agli amministratori è la seguente, qualora avessero difficoltà di comprensione dei fatti che si susseguono incessantemente:

E’ necessario che sia un evento tragico a dover smuovere le coscienze e stimolare l’attività del Settore Ambiente affinché possano intravedersi risultati tanto agognati dai cittadini esasperati che ogni giorno chiedono a gran voce che si agisca ? “

E’ quanto afferma Pasquale Imbalzano, consigliere di Forza Italia nel consiglio comunale di Reggio Calabria, che in maniera costante ha segnalato, nel tempo, queste criticità esistenti nel territorio cittadino al Settore Ambiente .

“Eppure esistono molte nostre missive avuto riguardo all’esistenza di alberature che minacciano rovina con rischi seri per l’incolumità delle persone e per danni a cose, pensiamo alla criticità esistenti su via Carlo Rosselli, alla via Gramsci, in via Eremo Botte e , in ultimo, in via Demetrio Tripepi, tutte situate in prossimità di importanti uffici pubblici o distretti sanitari che richiamano ogni giorno migliaia di persone e che necessitano di interventi improcrastinabili, ma che invece stanno ancora lì ad attendere che l’Assessorato all’Ambiente predisponga un serio piano di interventi di potatura”, continua Pasquale Imbalzano.

“Anzi, nel paradosso ormai divenuto realtà quotidiana per una città nei fatti dis-amministrata, nelle diverse occasioni in cui abbiamo sollecitato gli organi competenti ad intervenire per limitare al massimo i rischi dalla caduta delle alberature con danni alle cose e alle persone, ci si è visti rispondere tramite pec in data 24.11.2017, in maniera del tutto incurante e sciatta, che, nella zona che proprio oggi è stata caratterizzata dell’ennesima caduta rovinosa di alberatura, solo per fortuna senza conseguenze, che“le situazioni di pericolo da Lei evidenziate nelle note Prot. n. 163837 del 20.10.2017 , n. 46013 del 21.03.2017 e n. 48572 del 24.03.2017, sono state verificate dal personale tecnico di questo settore e che, allo stato attuale, non presentano situazioni di pericolo per l’incolumità di persone o cose”.

In poche parole, negazione della realtà dei fatti.

Poiché si assiste a questi eventi che solo per fortuna non hanno fino ad ora generato danni alle persone e alle cose , chiediamo che si agisca immediatamente e senza alcun differimento anche per non incorrere in quella invereconda circostanza che vide, soltanto la scorsa estate, la nostra Città macchiata dall’onta della caduta della secolare magnolia su di un rinomato ritrovo sito presso il corso Matteotti di Reggio, che proiettò mediaticamente, semmai ce ne fosse stato bisogno, l’ennesima immagine negativa della città della Fata Morgana nel totale stato di incuria e abbandono”, conclude Pasquale Imbalzano.