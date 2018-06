Reggio Calabria – Il Cis della Calabria propone “Maria Callas, un mito”

Condividi

Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 18:00, presso la Sala di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito del ciclo di incontri con le “Grandi voci del Teatro Lirico”, renderà omaggio a “Maria Callas, un mito”. Il maestro Nicola Sgro, compositore, direttore d’orchestra, responsabile sezione musicologia del Cis della Calabria,con l’ausilio di vari filmati, illustrerà aspetti e tecniche di uno dei più grandi protagonisti del teatro lirico. Maria Callas, nome d’arte di Anna Sofia Cecilia Kalogheropoulos, nacque il 2 dicembre 1923 a New York da genitori greci. La sua forza fu la voce: potente, drammatica, unica e irripetibile. Oltre che per la tecnica superlativa, la Callas è ricordata per la maestria, mai vista fino ad allora su un palcoscenico, nel fondere canto e recitazione. Morì a Parigi il 16 settembre 1977.