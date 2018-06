Reggio Calabria – Il 17 luglio Dodi Battaglia “e la storia continua……”

Condividi

Dodi Battaglia è pronto ad abbracciare i suoi fan a “La dolce Sosta” di Reggio Calabria.

Martedì 17 luglio dalle ore 18 presso il bar reggino in Via Ipponio 84, il noto chitarrista firmerà le copie dell’ultimo lavoro discografico, versione su vinile del doppio album live dal titolo “E la storia continua…” custodito in un cofanetto a due ante ed inciso su vinile da 180 grammi.

Musicista riservato e spesso concentrato sul proprio strumento, Dodi, all’anagrafe Donato Battaglia, è in realtà un uomo aperto alla vita, animato da una grande passione, disponibile per chiunque lo avvicini con sincerità e forte dell’ironia tipica della Bologna in cui è nato.

“Con questo doppio disco che contiene 26 brani e 4 della mia carriera da solista in versione dal vivo registrati durante lo scorso tour estivo, il mio primo live, fermo nel tempo una tournée che mi ha portato in tutta Italia nel corso di un’estate impegnativa e piena dell’entusiasmo dei miei fan. Perché c’è una storia che non può finire – afferma Dodi – Tutto ciò che è accaduto in questi mesi, il calore dei fan, la qualità della musica, l’energia positiva attorno a tutto il progetto, è naturale che sia confluito in un disco”.

Per tutti gli appassionati di Dodi Battaglia, l’incontro del prossimo 17 luglio è anche un’occasione per confrontarsi con il musicista ed acquistare la copia firmata e autografata.