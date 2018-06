Reggio Calabria – Fotia nominato responsabile del settore sanità privata

Condividi

In data odierna è stata assegnata la nomina di “Responsabile Sindacale Comparto Sanità Privata – Segretario Nazionale di Comparto”, per la Federazione Italiana Lavoratori, al Dott.re Nicola Fotia, giovane farmacista, già Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria.

Determinato e chiaro nei punti di interesse per il nuovo incarico: “Attenzione ai diritti di tutti i professionisti in ambito sanitario ed ai relativi contratti, con i dovuti adeguamenti; tutela dei farmacisti come professionisti e categoria; impegno personale nella rappresentanza dell’ambito sanitario assegnato e come portavoce di iniziative e problematiche dei lavoratori; flessibilità nel dialogo con le imprese per la collaborazione con i datori di lavoro al fine di un benessere reciproco tra azienda e lavoratori, e promozione dell’equità fra le parti ed i sessi”. Insieme a quanto sopra esposto, il nuovo incaricato promuove la garanzia dei servizi offerti dal sindacato ed auspica la partecipazione dei lavoratori alle attività sindacali, tanto quanto alle discussioni per lo sviluppo delle professioni dell’ambito di competenza.