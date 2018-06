Reggio Calabria – Da lunedì consegne kit differenziata a Condera e Spirito Santo

Condividi

Verranno avviate a partire da lunedi 25 giugno 2018 le consegne dei contenitori per effettuare la raccolta differenziata porta a porta per i cittadini dei quartieri di Condera e Spirito Santo.

Dopo l’avvio delle consegne nel territorio settima circoscrizione di Modena – San Sperato, da lunedi partirà l’ultimo ciclo di consegne negli unici quartieri cittadini ad oggi non raggiunti dal servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Tutti i cittadini potranno recarsi dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di Spirito Santoe dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria e di un documento d’identità.

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Nel frattempo continuano le consegne per i cittadini dei quartieri di Modena e San Sperato, al CAMPO CONI “A.PENNA” VIA MODENA S. SPERATO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00, che dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria e di un documento d’identità.

Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

Nel frattempo continuano gli incontri informativi dedicati alla cittadinanza che si appresta ad avviare il nuovo metodo di conferimento della raccolta differenziata, attraverso il porta a porta. Nella giornata di oggi, 22 giugno,dalle ore 17:00 presso il Salone Parrocchiale di Spirito Santo, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza, a cui parteciperà l’Amministrazione Comunale ed AVR per creare un’altra occasione di sensibilizzazione ed informazione sul nuovo servizio di raccolta che partirà a breve anche in queste due zone. Un prossimo incontro è già previsto presso i locali dell’Auditorium della Chiesa di Santa Maria della Neve a Cannavò il prossimo martedi 3 luglio alle ore 17:30.

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.