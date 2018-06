Reggio Calabria – Convocazione Consiglio Comunale

Condividi

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 29.06.2018 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione degli argomenti, posti all’ordine del giorno in coda alla presente comunicazione.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 30.06.2018 alle ore 9,00.

ORDINE DEL GIORNO DEL 29.06.2018

⦁ RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA` DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL`ART. 194, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS 267/2000, PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DA PROFESSIONISTI INCARICATI DALL`ENTE DAVANTI ALLE AUTORITA` COMPETENTI;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO D. LGS 267/00 – ART. 194 LETT. A) TUEL – TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI IN GENNAIO 2018, FEBBRAIO 2018 E MARZO 2018;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.1194/2017 DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO A FAVORE DI CISL FUNZIONE PUBBLICA;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.7/2018 DELLA CORTE D`APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO A FAVORE DI POLIMENI ANGELO;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.1323/2017 DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO A FAVORE DI LOMBARDO DEMETRIO;

⦁ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 355/2013 CORTE D`APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO A FAVORE DI CREA JOLE E COGLIANDRO ANTONIO;

⦁ RETTIFICA DELIBERA N. 72 DEL 31.10.2016 COLLINA DI PENTIMELE: CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE A ENEL SPA – APPROVAZONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE;

⦁ APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA` METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA;

⦁ APPROVAZIONE “REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER IL DIALOGO CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA”;

⦁ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA LEGALITA’ E LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA;

⦁ REGOLAMENTO SUI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA – APPROVAZIONE.