Reggio Calabria – Convegno sul ruolo svolto dalle donne all’Assemblea Costituente

“Le madri costituenti: attualità ed autenticità del pensiero”: questo è il titolo dell’interessante convegno organizzato dall’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona per ricordare il 70 anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione che si è svolto martedì 29 maggio e che ha visto la presenza di illustri personalità del mondo accademico e giuridico.

L’importante manifestazione, svoltasi nell’affollato Auditorium “A. Ciprioti” del Centro Civico di Arghillà, è stata aperta dall’orchestra della scuola diretta dal Prof. Agostino Giordano che ha eseguito l’inno nazionale e alcuni brani tratti dalle maggiori opere di Giuseppe Verdi.

A seguire i lavori, moderati dalla giornalista Anna Briante, sono stati introdotti dal Dirigente Scolastico, Avv. Simona Sapone che ha evidenziato come il convegno sia stato la naturale conclusione di un percorso svolto dagli alunni durante tutto il corso dell’anno. La Dirigente Scolastica ha poi ricordato come la Costituzione, pur essendo stata scritta in un contesto storico diverso da quello di oggi, sia ancora attualissima e sia la base per costruire la convivenza civile. Successivamente, dopo che è stata letta in sala la missiva, inviata dal Dottor Edoardo Lamberti Castronuovo, docente di Etica della Comunicazione dell’Università “Dante Alighieri di RC, assente per sopraggiunti impegni di lavoro, è intervenuto il Dottor Luciano Gerardis, Presidente della Corte d’Appello di RC. Nella sua ampia disamina, Gerardis, ha ricordato la trasformazione del ruolo della donna dal secondo dopoguerra ad oggi, sottolineando come, fino al 1963, alle donne fossero preclusi i concorsi in magistratura; concludendo che bisogna difendere ogni giorno la Costituzione e la democrazia.

Subito dopo c’è stato l’intervento dell’Avv. Alberto Panuccio, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di RC, che ha relazionato sul diritto di difesa, citando gli articoli 24 e 111 della Costituzione e sull’uguaglianza tra i cittadini sancito dall’articolo 3.

Ha concluso i lavori la Prof.ssa Carmela Salazar, Docente di Diritto Costituzionale all’Università Mediterranea di RC che ha fatto un brillante excursus sul diritto di voto alle donne, sul periodo storico nel quale venne istituita quell’Assemblea Costituente che vide la partecipazione di 21 donne elette tra i suoi 556 componenti; sui pregiudizi contro cui le donne devono ancora combattere, ricordando la celebre frase di Einstein: “ é più facile spaccare l’atomo che il pregiudizio”.

Alla fine della serata, alcuni ragazzi/e dell’Istituto, preparati dall’attore De Liguoro, hanno omaggiato le 21 donne dell’Assemblea Costituente con una rappresentazione teatrale.