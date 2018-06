Reggio Calabria – Contratti di locazione a canone concordato per 12 Comuni

Condividi

Anche nei 12 Comuni confinanti con la città metropolitana di Reggio Calabria e che ne sono la prima corona, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara, Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Cardeto, Bagaladi, Roccaforte del Greco, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, si possono sottoscrivere contratti di locazione a canone concordato.

I contratti devono fare riferimento all’Accordo Territoriale già depositato singolarmente in ciascun Comune dalle Associazioni dell’Ania, Dr Vincenzo Leotta, di Confabitare, Arch. Giovanni Malara, del Conia, Avv. Giuseppe Basile, della Federproprietà, Avv. Aldo De Caridi, dell’Uppi, Avv. Giovanni Violi, e consentono da subito di usufruire della riduzione del 25% su IMU e Tasi già deliberate e delle detrazioni a favore degli inquilini con reddito fino ad € 31.000,00 circa-..

Ma l’iniziativa acquisisce maggiore valenza essendo stata presentata istanza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui oggi è titolare il Ministro Danilo Toninelli, affinché estenda anche a codesti Comuni la cedolare secca al 10% e l’IMU agevolata come già in uso nelle altre 11 città metropolitane di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania-.

E ricordiamo che i Comuni limitrofi a Reggio, fino alla delibera CIPE del novembre 2003, erano già considerati ATA (alta tensione abitativa) e godevano di tali agevolazioni, dunque i Sindaci facciano anche la loro parte rafforzando a gran voce la nostra richiesta, data anche l’istituzione del nuovo Ministero del Sud-.

Per usufruire delle agevolazioni è obbligatorio che il contratto di locazione, di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98 sia ATTESTATO nei suoi contenuti economici e normativi da almeno una Associazione firmataria dell’Accordo Territoriale, e non altre Associazioni anche se dello stesso settore.

Altra iniziativa delle medesime Associazioni, che oltre ad essere la maggiormente rappresentative sul territorio locale reggino ne sono la maggiormente esperte sin dal 27 luglio 1978, avere depositato altro Accordo territoriale per la città di Bagnara Calabria, Comune in cui i commissari prefettizi hanno deliberato per gli affitti concordati l’aliquota del 3,3 per mille che adesso si ridurrà al 2,475-.

I contratti devono necessariamente essere redatti sui modelli A, B, C, allegati all’Accordo scaricabili dal sito dei Comuni e che, prima della registrazione, dovranno essere Attestati da una delle 5 Associazioni firmatarie-.

Domenico Cuccio, presidente onorario Uppi, anche in nome e per conto delle Associazioni Ania, Conia, Confabitare, Federproprietà.