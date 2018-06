Reggio Calabria, consegna dei riconoscimenti del 24esimo concorso Anassilaos

Condividi

Si terrà giovedì 21 giugno 2018 alle ore 16,45 presso la Villetta della Biblioteca De Nava, promossa congiuntamente dal Comune di Reggio Calabria, dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca De Nava la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del 24^ concorso Anassilaos di pittura grafica scultura scrittura per gli allievi degli istituti di istruzione secondaria di I grado 2017/2018 “Danila Pizzimenti e Roberta Rocca”. Tema del concorso 2018, ideato dalla Prof.ssa Gloria Oliveti, responsabile arte figurativa di anassilaos, “lo sport e l’arte”. Per la Sezione Tempera 1° Premio a Chiara Cogliandro della Scuola”Don Bosco” e Chahira Lassouaoui della Scuola” Galileo Galilei “. 2° Premio a Sabrina Rizzica dello ” Spanò Bolani” e Chiara Laganà del ” Vittorino da Feltre “. 3° Premio a Giulia Simone sempre del ” Vittorino da Feltre” e Malavenda Angela del ” Galileo Galilei”. Per la Sezione Acquarello 1° Premio a Fabiana Maria Ferrigno del “Vittorino da Feltre” e Olga Prodezza sempre del “Vittorino da Feltre”. Per la Tecnica mista 1° Premio a Giulia Maria Mesiano del ” Galileo Galilei ” e Sara Malara del ” Pirandello “. 2° Premio ad Alessia Chinnì della ” Don Bosco” e Saverio Verduci sempredella ” Don Bosco”. 3° Premio a Valeria Meduri della Scuola “Pirandello” e Sara Priolo del “V. da Feltre”. Per la Grafica1° Premio a Davide Santoro e Giulia Ceriolo della “Galileo Galilei “. 2° Premio a Mendoza Kyla Mae Pujante della “Diego Vitrioli ” e Alexandra Ioana Barsan della ” Pirandello”. 3° Premio a Rebecca Mafrici della “Galileo Galilei” e David Jarztal della “Don Bosco”. Per la sezione Pastelli 1° Premio a Antonio Saraceno della” Galileo Galilei ” e Giulia Simone della”Vittorino da Feltre”. 2° Premio a Sara Pizzi e Giada Fascì della “Galileo Galilei”. Per la Fotografia 1° Premio a Maria Pia Romeo della” Pirandello” e Livia Frega della”Diego Vitrioli”. 2° Premio a Chiara Cogliandro della ” Don Bosco” e Sara Pizzimenti della “Vittorino da Feltre”. 3° Premio a Arunas Marino della Scuola “Don Bosco”. Per il Fumetto 1° Premio a Elena Zumbo della”Don Bosco” e Giuseppe Barreca della”Pirandello”. 2° Premio a Martina Calarco e Michele Boncompagni della”Vittorino da Feltre”. 3° Premio a Alessandro Mesiti della”Pirandello”. Per le Matite Colorate 1° Premio a Salvatore Crocè della”Spano Bolani ” e Federica Barillà della ” Vittorino da Feltre “. 2° Premio ad Alessia Abramo della ” Don Bosco ” e Serena Famà della”Vittorino da Feltre”. 3° Premio a Sonia Bellantone della” Vittorino da Feltre” ed Elvira Romeo della “Galileo Galilei “. Per il Collage 1° Premio a Mario Gioacchino Itri e Giuseppe Micalizzi della “Galileo Galilei”. 2° Premio a Giovanni Cacciola e Giovanni Imbalzano sempre della”Galileo Galilei”. Per la Scrittura creativa, curata dalla prof.ssa Francesca Neri, 1° Premio a Elena Foti della Scuola”Falcomatà-Pirandello” e Ilaria Pupa della ScuolaCassiodoro- Don Bosco”. 2° Premio a Andrea Martorano della”Cassiodoro- Don Bosco” e Maria Teresa Paniccia del “De Amicis- Spanò Bolani”. 3° Premio ad Angela Malavenda della “Galilei- Pascoli” e Anna Martino della “Cassiodoro- Don Bosco”. Premi della Presidenza ad Alberta Catanese della Scuola Vittorino da Feltre e Angela Leonardo della Scuola”Galileo Galilei “. Premi della Giuria ad Alessia Cugliandro dello ” Spanò Bolani” e a Iolanda Pratticò e Marica Tripodi della “Vittorino da Feltre”. Segnalazioni di merito per la Scrittura Creativa a Francesca Catalano della “Falcomatà- Pirandello”; Elena Scalise della “Cassiodoro- Don Bosco”; Noemi Garzo della “De Amicis- Spanò Bolani” e Arianna Laganà della “Galilei- Pascoli”- R.C.