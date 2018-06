Reggio Calabria – Conferenza sul giornalista Mario Francese, vittima di mafia

Condividi

I giorni della civetta” è il filo conduttore di una serie di incontri organizzati dal Circolo Culturale „L’Agorà” che ha per protagonisti diverse figure che si sono battute per il trionfo della legalità. Il titolo ricalca al plurale il romanzo che diede la fama a Leonardo Sciascia “Il giorno della civetta”. Da queste premesse il nuovo appuntamento dedicato al giornalista Mario Francese che venne ucciso a Palermo la sera del 26 gennaio 1979 per “lo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva compiuto un’approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia degli anni Settanta”. Questi alcuni dei dati che saranno oggetto nel nuovo incontro organizzato dal sodalizio culturale reggino che si terrà venerdì 8 giugno (18,30) presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria, Dopo i saluti di Antonino Megali (socio del sodalizio organizzatore) ci sarà la relazione del giornalista Fabio Papalia (direttore della testata on line Newz.it)