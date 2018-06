Reggio Calabria – Concluso corso di lingua italiana per i cittadini georgiani

Si è concluso in questa settimana il corso gratuito di lingua italiana destinato ai cittadini georgiani residenti nel comune di Reggio Calabria. Iniziato il 9 novembre 2017, il ciclo di lezioniha visto la gremita partecipazione di donne georgiane che hanno frequentato con assiduità e dedizione le lezioni tenute dal Dott. Giorgi Kipiani.

Ogni giovedì la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” ha ospitato le lezioni sotto l’egida dei responsabili della struttura comunale. Un progetto di istruzione linguistica che ha fatto seguito al corso di lezioni elementari di lingua georgiana per bambini, svoltosi già nella primavera-estate 2017, con l’utilizzo del fondo di libri già donati alla Biblioteca dall’Associazione Georgia in Calabria con il patrocinio dall’Ambasciata georgiana in Italia.

“Queste importanti iniziative vanno nella direzione di una auspicata e completa integrazione multirazziale nella nostra città” – ha dichiarato Irene Vittoria Calabrò, assessore alla Valorizzazione patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico – “ la Biblioteca Comunale sarà sempre a disposizione per collaborare alla realizzazione di ulteriori iniziative culturali”.