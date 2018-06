Reggio Calabria – Carducci-Da Feltre scuola capofila di rete saluta i dirigenti

Condividi

Grande festa presso l’Aula Magna della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” organizzata dalla prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, in qualità di Dirigente capofila della rete di ambito, in occasione del saluto ai Dirigenti Alessandro De Santi, Orsola Latella e Antonio Ruffa.

Per tale momento di festa e di amichevole saluto, la Dirigente dell’I.C. “Carducci – V. da Feltre” ha voluto creare un clima di piacevole accompagnamento musicale con l’esibizione dei docenti di strumento e musica dell’Istituto.

La manifestazione è proseguita con il saluto della prof.ssa Manganaro, quale Dirigente ospitante e le riflessioni conclusive dei Dirigenti pensionandi. Dopo un altro momento musicale e la proiezione di un video, la serata si è conclusa con un buffet al Circolo Polimeni di Reggio Calabria.

Alla cerimonia hanno partecipato gran parte dei Dirigenti della Rete territoriale Ambito 9, alla presenza della dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria reggente dell’Ufficio VI, per condividere in pieno spirito di amicizia il momento di festa.