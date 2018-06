Reggio Calabria – Assemblea regionale Confsal VVF

Condividi

“Al Comando di Reggio Calabria l’Assemblea Regionale della Confsal Vigili del Fuoco”

Il prossimo 19 giugno alle ore 10.00 il Comando di Reggio Calabria sito in via Sbarre Superiori

n.115 sarà il punto di incontro dei lavoratori Vigili del Fuoco Calabresi.

La riunione sarà partecipata oltre che da alcuni Dirigenti dei Vigili del Fuoco Calabresi anche dal

Segretario Generale dell’Organizzazione Franco Giancarlo, dai Segretari Nazionali Valter Stranieri

e Raniero Venezia, dal Segretario Regionale Confsal Snals Calabria Lillo D’Agostino, dal

Segretario Regionale Confsal Vigili del Fuoco Calabria Antonio CAPOZZA e da tutti i Segretari

provenienti dalle Province Calabresi. Sono stati invitati rappresentanti delle Istituzioni Locali e vari

esponenti politici.

I numerosi temi che saranno trattati riguardano soprattutto gli ultimi riconoscimenti in favore del

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si tradurranno in benefici economici e

professionali, consapevoli comunque che tanto ancora si deve fare per raggiungere gli obiettivi

prefissati. Sarà l’occasione anche per un confronto su alcune criticità locali che gravitano sul

territorio calabrese e che determinano condizioni di lavoro per i Vigili del Fuoco abbastanza

gravose e delicate.

La Confsal vigili del fuoco Calabria, in piena stagione congressuale, sarà impegnata inoltre, nel

pomeriggio per lo svolgimento del IV° Congresso Regionale che determinerà il rinnovo dei quadri

sindacali.