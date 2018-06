Reggio Calabria – Apertura sportello Caf e Patronato

Condividi

“Grazie alla legge 193/2008, i Patronati possono svolgere la loro attività anche nelle carceri per garantire agli ospiti delle case circondariali, l’accesso alla pensione, l’assegno familiare, l’invalidità civile o la disoccupazione o le altre prestazioni prevista dalla normativa italiana”.

E’ con questa direttiva che è stato firmato in data odierna, il Protocollo d’intesa tra FederDipendenti gruppo AziendeItalia e gli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria, per consentire ai detenuti e alle loro famiglie di poter fruire di servizi di informazione, assistenza e tutela sociale e previdenziale che la legge affida agli Istituti di Patronato, per l’apertura di uno sportello di Caf e Patronato, con la presenza di operatori facenti parte lo staff di AziendeItalia, presso l’Istituto Penitenziario di Arghillà e la Casa Circondariale Panzera.

AziendeItalia Centro Servizi e Progetti Caf e Patronato, si impegna a gestire lo sportello, prestare assistenza a titolo gratuito ai detenuti ed al personale penitenziario, che ne facciano richiesta all’interno degli Istituti, nonché sostenere assistenza alle famiglie dei detenuti, presso la propria sede di Reggio Calabria.

L’iniziativa proposta è stata approvata dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria in base all’art. 17 della legge Penitenziaria.

“E’ un’iniziativa molto importante per la città di Reggio Calabria, in quanto viene uniformata a gran parte degli Istituti penitenziari dell’intero paese tra i quali Rebibbia, San Vittore e tante altre Case Circondariali, come Brindisi, Cosenza, Verona, Lecce e altre ancora, poiché contribuisce in maniera concreta, a promuovere e tutelare i diritti dei detenuti -“Ciò quanto dichiarato la Dott.ssa Tiziana Iaria responsabile di FederDipendenti Gruppo AziendeItalia.

– Tutela e diritti sono le due parole chiave per comprendere il lavoro dei Patronati: il loro compito non è solo quello di compilare le pratiche per facilitare l’Inps, ma quello di far conoscere ai cittadini, soprattutto quelli più deboli come anziani, disabili e detenuti, i loro diritti e aiutarli a indicare la prestazione sociale più adatta alle loro esigenze –