Reggio Calabria – “Amministrazione e controllo nella nuova Prevenzione Antimafia”

Si svolgerà il prossimo Lunedì 25 Giugno alle ore 15,00 presso l’Atelier dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, un importantissimo convegno promosso dall’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura (struttura didattica territoriale di Reggio Calabria) dal titolo “Amministrazione e controllo nella nuova Prevenzione Antimafia”. Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Pasquale Catanoso e del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria Stefano Poeta, interverranno Ornella Pastore, Presidente Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, Caterina Criscenti, Presidente TAR Calabria sezione staccata di Reggio Calabria, Nicola Selvaggi Docente di Diritto penale presso l’Università Mediterranea, Emma Caprino Vice Prefetto aggiunto di Reggio Calabria e Fabio Mulonia, Segretario dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria. Le conclusione saranno di Sua Eccellenza Michele Di Bari, Prefetto di Reggio Calabria e di Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Moderatore sarà Walter Ignazitto, Magistrato formatore della Scuola Superiore della Magistratura Distretto di Reggio Calabria. Un forum di grande interesse, sia per gli importanti relatori che per il tema oggetto della discussione.