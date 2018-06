Reggio Calabria- All’ITE “Ferraris-Da Empoli” cerimonia di chiusura del progetto ASL

Condividi

Grande successo e partecipazione alla cerimonia di chiusura del progetto ASL, svoltasi nell’Aula magna dell’ITE “G. FERRARIS – A. DA EMPOLI” di Reggio Calabria. L’obiettivo principale di questo percorso è stato quello di migliorare l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Economici, rendendola coerente con le esigenze delle imprese. Nello specifico il progetto ha visto gli studenti impegnati in momenti di alternanza scuola-lavoro affinché potessero interagire con le diverse imprese del settore economico. E sono stati proprio i ragazzi, in un alternarsi di interventi, a spiegare quella che è stata la loro esperienza, iniziata lo scorso anno e appena conclusa, riconoscendone l’importanza e apprezzando il lavoro svolto. Erano presenti molti partner che hanno contribuito alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro tra cui Confindustria, Cadi, Arti creative, studio Crisalli amministrazione di condomini, Sied, Polidata srl.

Particolarmente soddisfatto il Dirigente scolastico Lilly Manganaro, che ha ringraziato la referente del progetto, prof. ssa Pugliatti e i docenti dell’Istituto che l’hanno affiancata nel progetto asl (proff. Chirico, Vazzana e Toscano), per il loro prezioso contributo. La prof. Manganaro ha invitato gli alunni ad impegnarsi nello studio delle discipline economiche ed in modo particolare nella lingua inglese, necessaria per il lavoro che andranno a svolgere. “Il settore che avete scelto, quello economico – ha dichiarato il dirigente dell’ITE “Ferraris-Da Empoli” rivolgendosi ai ragazzi – è molto particolare, richiede impegno, costanza e responsabilità. Si tratta, inoltre, di un mondo in crescita continua, anche dal punto di vista occupazionale. Nel giro di pochi anni saranno richiesti molti posti di lavoro”.