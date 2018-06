Reggio Calabria – Al Villaggio dei Giovani è tempo di Festa dell’Estate

Condividi

Al Villaggio dei Giovani, di Attendiamoci Onlus, è tempo di Festa dell’Estate.

Domenica 1 Luglio, infatti, si aprirà, alle ore 19, con la Santa Messa celebrata da don Valerio Chiovaro, per accogliere quanti vorranno partecipare alla cerimonia di intitolazione del Creative Lab alla memoria di Maria Rosaria Marcianò,prematuramente scomparsa a causa di una malattia, donna sempre attiva nell’associazionismo e volontaria instancabile.

Per ricordare sempre il suo sorriso e la sua buona azione ecco che Attendiamoci ha deciso di dedicare alla sua memoria il Creative Lab, nato in via sperimentale con attività creative e divenuto nel tempo un incubatore di idee e di progetti dove apprendere e formarsi. Qui, tra le tante attività, si è svolto anche il progetto, finanziato dalla Regione Calabria FPG2014 Giovani alla scoperta della Calabria, “Progetta, Taglia, Realizza.creative Lab”, appena conclusosi e di cui si rendiconterà l’attività svolta.

Durante la serata, poi, saranno presentate le attività estiveprogrammate da Attendiamoci e subito dopo si passerà alla premiazione dei vincitori della 4^ edizione del festival sportivo “Scirocco Games- Mafia fuorigioco”, un torneo a squadre aperto a tutte le realtà giovanili per costruire, insieme, quel cambiamento che “sveglia le coscienze”.

La Festa proseguirà poi LIVE@VILLAGE: cena, musica live, djset e tanto altro.