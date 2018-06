Reggio Calabria – Al via dibattiti pubblici dedicati alla raccolta differenziata

Condividi

Esordio questo pomeriggio (martedì 26) dell’iniziativa Differenziamoci, organizzata dall’associazione Cult3.0, che alle 17.30, ospiterà presso la propria sede di via Glauco 15 il primo dei quattro dibattiti pubblici promossi per discutere con amministratori e cittadini, capire ed applicare la raccolta differenziata, momento fondamentale nella vita di una comunità che deve coniugare il rispetto per l’ambiente in cui vive con l’organizzazione pratica e la sostenibilità economica del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, i cui costi per legge devono essere integralmente coperti dalla Tari.

Insomma, una tematica di particolare rilevanza per la gestione della vita quotidiana e le tasche dei cittadini.

Ecco perché l’associazione culturale Cult3.0 ha inteso organizzare il ciclo di incontri nell’ambito del progetto gratuito ReggioLab, volendo offrire un servizio alla collettività attraverso l’attuazione di un percorso, di consapevolezza, partecipazione e crescita culturale della città che parta dalla proposta e dal libero confronto.

Nasce così la campagna “Differenziamoci con i martedì green di Cult3.0”, che si offre quale piattaforma di dibattito aperto e costruttivo. E quest’oggi nel sodalizio culturale di via Glauco la partenza dei dibattiti pubblici.

“Raccolta differenziata: criticità e vantaggi”, questo il tema della tavola rotonda, moderata dal portavoce di Cult3.0, Emilia Condarelli, cui interverranno il caposervizio della Cronaca Reggio di Gazzetta del Sud, Aldo Mantineo; l’assessore all’aumento della raccolta differenziata del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Muraca; Nuccio Pizzimenti, del Coordinamento provinciale Enti locali di Fi, autore in questi giorni della proposta-progetto DifferenziAMOla 2.0 e Giuseppe Pinto, coordinatore del ReggioLab.