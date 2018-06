“PuliAMO le spiagge” arriva a Africo con i suoi volontari

Condividi

Procter & Gamble, sempre più attenta alla tutela ambientale, scende incampo con CarrefourItalia per sostenere Legambiente e fornire un supporto concreto nella pulizia delle spiagge italianecon l’iniziativa: “PuliAMO le spiagge”.

L’emergenza globale del marine litter, l’inquinamento marino, richiede infatti, secondo i tre partner dell’iniziativa, una presa di coscienza collettivafinalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili attraverso la sensibilizzazione dei consumatorisui rischi dell’inquinamento marino e a produrre contemporaneamente uncambiamento concreto, grazie ad un’azione di pulizia in 10 spiagge italiane.

Le più recenti proiezioni scientifiche indicano che, senza interventi decisi, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pescie, secondo i dati dell’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti. Un fatto allarmante che coinvolge anche il Mediterraneo, identificato comeuna delle aree più colpite al mondo dalla minaccia dell’inquinamento marino.

In quest’ottica prende dunque forma l’iniziativa “PuliAMO le spiagge”, che ha permesso agli utenti di scegliere 10 tra le 20 spiagge selezionate lungo i nostri litorali, semplicemente votando la propria preferita sul sito www.puliamolespiagge.itentro il 31 marzo scorso.

Tra le finaliste c’è anche la spiaggia di Capo Bruzzano, Scogliera di Afroco – Bianco (RC) , che verrà pulita dai volontari di Legambiente il 10 giugno 2018.

Spiaggia di Capo Bruzzano, Scogliera di Africo – Bianco (RC)

La spiaggia sabbiosa di Capo Bruzzano/ Scogliera di Africo si trova a sud della costa jonica. La spiaggia è zona principale di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta, forse non a caso visto che vanta un alto livello di naturalità. Di particolare e selvaggia bellezza, questa spiaggia ha necessità di un intervento che non solo la pulisca dai rifiuti ma che la confermi nella leadership italiana.

3 prodotti acquistati = 3 euro donati

L’iniziativa a favore di Legambiente e della salvaguardia delle spiagge prosegue anche con un’altra proposta diP&G e Carrefour. Fino al 30 settembre 2018,acquistando in un unico scontrino almeno 3 prodotti P&G e

caricandolosull’apposita sezione del sito www.puliamolespiagge.it,P&G donerà 3€ aLegambiente Onlus per la pulizia delle spiagge. L’iniziativa è valida presso tutti i punti vendita Carrefour,Carrefour Market, Carrefour Express e su www.carrefour.it.

L’emergenza dell’inquinamento marino è tracciata chiaramente dall’indagine Beach litter 2017di Legambiente: su 62 spiagge italiane e in un’area monitorata pari a quasi 170 piscine olimpioniche sono stati trovati una media di 670 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia.Secondo i dati dell’Unep, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti. Una minaccia per tutti gli esseri viventi che vivono in contatto con l’ecosistema marino e che nei rifiuti possono rimanere intrappolati, feriti, intossicati o soffocati. Senza contare le conseguenze negative sull’intera catena alimentare e sulle attività economiche con danni meccanici a imbarcazioni e attrezzature da pesca e agli stock ittici, alti costi per la pulizia di mare e spiagge e impatti negativi sul turismo.

Una situazione non più tollerabile e di fronte alla quale P&G ha deciso di dare un supporto concreto

impegnandosi con Carrefour Italia al fianco di Legambiente nella pulizia delle spiagge italiane, chiedendo ai consumatori due azioni semplicissime, sul sito http://www.puliamolespiagge.it/www.puliamolespiagge.it: donare e votare la propria spiaggia preferita, per salvarla.

