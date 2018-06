Premio “La Calabria che lavora” alla stilista Annamaria Manduci

Condividi

Conferito alla brillante stilista reggina Annamaria Manduci, il premio speciale Eccellenza Moda Calabrese della XVII Edizione “La Calabria che lavora”. Il prestigioso riconoscimento le è stato assegnato

per la sua capacità tecnica, l’estro creativo eil rigore nella formazione di capi sartoriali su misura. Per Annamaria Manduci che ricopre anche l’incarico di direttrice della sede reggina dell’Istituto di Moda Burgo, si tratta di un ulteriore riconoscimento che va ad aggiungersi ad altri prestigiosi premi ricevuti nel corso della sua carriera. Il premio“La Calabria che lavora” mira a valorizzare le eccellenze che lavorano quotidianamente, ciascuno nel proprio settore di competenza, per dar lustro alla nostra regione in Italia e nel Mondo. L’ evento si è svolto nei giorni scorsi a Palmi, nella suggestiva location di Caposperone Resort, presentato dal promoter vibonese Franco Buccinà, e organizzato da Anna Patania e Giulio Buccinà. Madrina della serata è stata la showgirl Valeria Marini. Oltre a lei erano presenti anche Floriana Secondi, vincitrice del Grande fratello 3 e Filippo Contri e Lucia Orlando, concorrenti dell’ultima edizione. I premi sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, a sua volta premiato in una precedente edizione.