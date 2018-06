Polistena (RC) – Al via i festeggiamenti per anniversario dalla fondazione dell’Aspi

Condividi

Al via nella giornata di ieri (17 giugno 2018, ndr) i festeggiamenti ufficiali per il 35° anniversario dalla fondazione dell’Aspi Polistena, storica scuola calcio del territorio che raccoglie (insieme al Team Volley) ben 250 giovani tesserati.

La dirigenza ASPI aveva previsto, per la giornata in questione, la presenza nei locali della Comunità Luigi Monti (sede dell’Associazione sportiva, ndr) di centinaia di bambini delle scuole calcio di tutto il territorio provinciale. Il maltempo ha dunque fatto slittare il tutto ai prossimi mesi.

Genitori e bambini dell’ASPI, insieme ai volontari del servizio civile della Comunità “Luigi Monti”, si sono comunque dati appuntamento, nella mattinata, al palazzetto dello sport di Polistena, in una tanto improvvisata quanto partecipata giornata “in famiglia”. Sport, giochi, divertimento e pranzo tutti insieme hanno fatto il resto.

“L’ASPI è prima di tutto una grande famiglia – ha dichiarato il presidente Fratel Stefano Caria – dove cerchiamo ogni giorno di trasmettere ai nostri ragazzi i valori del rispetto, della legalità e della civile convivenza, prima che quelli della competizione sportiva”.

“Una storia lunga 35 anni – ha continuato – fatta di alti e bassi, di momenti belli e meno belli. Di migliaia di ragazzi diventati oggi adulti responsabili”.-

In occasione di questa ricorrenza l’ASPI comunica che nei prossimi mesi saranno organizzate una serie di iniziative, sia con le scuole che con la cittadinanza: “perchè l’ASPI è il patrimonio di una intera comunità – ha concluso Caria -, e vorremmo riuscire a coinvolgere veramente tutti in questa bellissima annata”.