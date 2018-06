Plastic Free, arriva il tour del WWF. Giornata di pulizia sul litorale rossanese

Condividi

Liberarsi dalla plastica, dai rifiuti, tutelare l’ecosistema e l’ambiente marino, da cui l’uomo trae sopravvivenza. Questo il messaggio che il WWF Corigliano – Rossano vuole lanciare portando una tappa del tour globale contro la plastica indetto dall’associazione ambientalista sulla spiaggia di Rossano.

Nello specifico sarà la zona adottata negli scorsi anni, a Torrepinta, il centro di questa vasta azione di sensibilizzazione e vera e propria pulizia manuale che vedrà i volontari del WWF impegnati domenica 24 giugno dalle ore 9,30 in poi.

Un momento aperto alla cittadinanza, alle altre associazioni e a tutti coloro che hanno voglia e sentono la necessità di mobilitarsi contro l’inquinamento da plastica, il peggiore attualmente a danneggiare i mari e l’ecosistema marino tutto. Al contempo un’occasione per concorrere al decoro urbano e al mantenimento di standard di civiltà elevati da portare come esempio virtuoso per l’agire amministrativo della nuova città unica.